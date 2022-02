No comando do Programa Silvio Santos, Patrícia Abravanel levanta torcida para Tiago no BBB22

21/02/2022 | 10:11



Patrícia Abravanel surpreendeu ao fazer uma homenagem para Tiago Abravanel no Programa Silvio Santos do último domingo, dia 20. A apresentadora chamou o humorista Alexandre Porpetone para interpretar o sobrinho no palco e fez questão de levantar torcida para ele no BBB22.

Nas redes sociais, ela escreveu:

Eu e toda produção do Programa Silvio Santos fizemos uma graça cheia de amor para homenagear o Tiago Abravanel. Ti, estamos com você! Team Abrava.

Vale lembrar que Tiago Abravanel fez revelações polêmicas sobre a família durante o confinamento no BBB22. O brother disse não ter uma relação tão próxima com Silvio Santos e declarou que fica sabendo das novidades da família através das redes sociais.

Eita!