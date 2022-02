Thales Bretas leva filhos para passear na orla da praia: Eu adoro domingos

21/02/2022 | 10:11



Thales Bretas decidiu aproveitar as altas temperaturas do último domingo, dia 20, para caminhar na orla da praia do Rio de Janeiro com os filhos Gael e Romeu. Os pequenos, de apenas dois anos de idade, são frutos do casamento com Paulo Gustavo.

O médico derreteu o coração dos seguidores ao compartilhar no Instagram uma série de registros do momento em família. Nos cliques, o papai-coruja aparece andando ao lado das crianças, enquanto elas se divertiam dirigindo triciclos de brinquedo.

Para finalizar, ele ainda mostrou um belíssimo pôr do sol que pôde admirar com filhos. Na legenda, escreveu:

Eu adoro domingos!