Mãe de Tiago Abravanel relembra quando filho descobriu orientação sexual: Tomou um susto

21/02/2022 | 10:10



Cintia Abravanel, mãe de Tiago do BBB22, concedeu uma entrevista para colunista Patrícia Kogut para falar sobre as ações do filho no reality. Como é bem próxima do primogênito, a filha de Silvio Santos comentou como tem visto os comentários - às vezes não tão amigáveis - dos internautas nas redes sociais

- O que me incomoda é: por que as pessoas têm que ter atitudes que não são legais? Esse é o caráter do Tiago. Ele é essa pessoa carinhosa, agregadora. O que me incomoda é quererem que ele não seja o que ele é.

Sobre o apelido de Disney, que Tiago recebeu de Rodrigo Mussi, Cintia declara:

- Ele é extremamente apaixonado pela Disney. Quando eles (Tiago e suas filhas) eram crianças, o SBT tinha alguns episódios e passavam especiais como 30 anos da Branca de Neve. Eu tinha essas fitas e passava muito para as crianças. Eu preferia que eles assistissem a essas coisas em vez de outras. Ele é apaixonado pela Disney mesmo. Até brinco que se ele pudesse, moraria num castelo do parque. Inclusive, acho que ele vai armar uma viagem com os participantes para se divertirem lá. Acho que Tiago vai sofrer de ter que colocar algum amigo no paredão. Mas não posso esquecer que ele também faz estratégia, né? Eu acho que ele, na hora H, ele vai fazer, sim. É um bom jogador.

Outro momento de Tiago no reality que ganhou bastante repercussão, foi quando ele comentou sobre o momento em que descobriu sua orientação sexual. Sobre o assunto, Cintia declarou:

- Foi uma conversa que eu tinha que ter com ele. Acho que a maior sorte que o Tiago teve foi eu trabalhar com teatro e ver o sofrimento dos meus amigos para conviver com essa situação. Isso, ao longo dos anos, foi me preparando. Num certo momento, eu trouxe para o Teatro Imprensa um espetáculo do Rio. Ele não participava do elenco, mas não saía da coxia. E os meninos do espetáculo não saíam da minha casa. Tiago foi convivendo e se apaixonou por um deles. E de repente ele começou a sofrer muito para compreender o que era isso.

E continua:

- Realmente foi do jeito que ele falou. Eu disse: Filho, você se apaixonou por ele. E ele tomou um choque. Mesmo assim continuou durante um tempo namorando com meninas. Ele chorou, conversando com as irmãs, que estavam consolando-o. Eu tive essa conversa com ele, querendo vê-lo feliz. E estava tudo bem. A minha única preocupação na época era a de ele ter a liberdade de ser quem ele é em público, na rua. Graças a Deus eu posso ver meu filho no BBB brincando, falando sobre isso e me coloco à disposição para fazer outros pais pararem de julgar e aprenderem a amar os filhos como são.