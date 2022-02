Bundesbank: Alemanha pode ter nova queda do PIB no 1º tri e entrar em recessão

21/02/2022 | 09:47



A economia da Alemanha provavelmente se contrairá mais uma vez neste primeiro trimestre, segundo avaliação do Bundesbank, como é conhecido o banco central do país. Como o Produto Interno Bruto (PIB) alemão já encolheu 0,7% no quarto trimestre de 2021, uma segunda queda nos primeiros três meses deste ano levaria a maior economia da Europa a uma recessão técnica. Em relatório mensal publicado nesta segunda-feira, 21, o Bundesbank também ressalta, porém, que os gargalos de oferta estão diminuindo e que as condições de demanda são mais favoráveis, preparando o terreno para uma recuperação durante a primavera europeia, caso ocorra um alívio na pandemia de covid-19.