Juros: taxas futuras rondam estabilidade em meio a compasso de espera por agenda

21/02/2022 | 09:44



Os juros futuros oscilam na manhã desta segunda-feira, 21, entre margens estreitas, com viés de baixa, em meio ao dólar à vista quase estável ante o real, agenda local fraca e feriado nos Estados Unidos, que tende a reduzir a liquidez em geral.

A agenda ganha tração a partir de amanhã, com a votação de dois projetos para conter os preços dos combustíveis, entre terça e quarta-feira no Senado, e com o IPCA-15 de fevereiro, na quarta-feira.

Às 9h31 desta segunda, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 11,29%, de 11,31% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 cedia para 11,37%, de 11,40%, e o para janeiro de 2023 marcava 11,365%, de 12,388% no ajuste de sexta-feira, dia 18.