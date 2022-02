Acompanhe aqui o início do julgamento dos acusados pela morte da família Gonçalves

Yasmin Assagra e Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



21/02/2022 | 09:22



A Justiça marcou para dar início hoje, a partir das 10h, no Fórum de Santo André, o júri popular dos acusados de roubar, matar e queimar o casal de empresários Romuyuki Veras Gonçalves, 43 anos, Flaviana de Meneses Gonçalves, 40, e o filho deles, o estudante Juan Victor Gonçalves, 15, em 28 de janeiro de 2020. O caso teve grande repercussão porque a filha do casal, Anaflávia, está envolvida nos assassinatos. O julgamento será presidido pelo juiz Lucas Tambor Bueno.

Além da Anaflávia Martins Gonçalves, filha do casal e irmã de Juan, sua ex-namorada Carina Ramos de Abreu também é acusada de participar das mortes. Foram presos ainda os irmãos Juliano Oliveira Ramos Júnior e Jonathan Fagundes Ramos, que são primos de Carina. O quinto preso é Guilherme Ramos da Silva, vizinho dos irmãos Ramos.

De acordo com a polícia, a filha do casal e a ex-namorada informaram aos três suspeitos que havia R$ 85 mil na casa e ajudaram o trio a entrar na residência. No dia do roubo, segundo a denúncia feita pelo Ministério Público, os acusados não encontraram o dinheiro e, depois de ameaçar as vítimas, decidiram matá-las. Além de serem agredidas e asfixiadas, as três vítimas foram colocadas dentro do carro da família e levadas para a Estrada do Montanhão, em São Bernardo. O veículo foi incendiado e todos, carbonizados.

No júri popular, os acusados serão julgados por sete jurados.

9h15- Emocionada, Vera Lúcia Chagas Conceição, 57 anos, avó de Ana Flávia Menezes Gonçalves, aguarda a chegada dos acusados no Fórum de Santo André. Vera está ao lado de conhecidos da família que realizam manifestação em apoio à família. "Justiça começa hoje"

9h30 - Advogado de acusação, Epaminondas Farias, fala com Diário sobre a expectativa em relacao ao cinco acusados. "Apostamos que todos sejam condenados exatamente por aquilo que cometeram. Ninguém assume os homicídios, mas a provas mostram ao contrário", comentou.

9h40 - Movimentação intensa em frente ao Fórum. Familiares e amigos da família pedem justiça e fazem orações com cartazes.

9h40 - Advogado de defesa da Carina Ramos, Fábio Costa, comentou, antes de entrar no Fórum, de que quem matou as vítimas foi o Jonathan. "A expectativa é que vai ser um juri longo, com muitas peculiaridades, cinco réus, mas a nossa expectativa principal é uma vitória nossa em relação ao crime de homicídio, nossa cliente participa sim dessa empreitada criminosa mas em relação ao roubo, em nenhum momento ela participa, executa ou autoriza a morte das pessoas", ressaltou.

9h45 - A expectativa dos advogados é que o júri popular aconteça até quinta-feira (24).

9h50 - Advogado de defesa da Anaflavia, Lucas Domingos, entrou no Fórum sem dar entrevista à imprensa.

9h55 - Advogada de defesa do Jonathan e do Juliano, Alessandra Jurardi, conta que a expectativa é a de que cada acusado responda pelos crimes que cometeram. "Eles (Jonathan e Juliano) tinham a intenção do roubo, mas sobre os homicídios, eles negam. Eles participam ainda da ocultação (dos corpos) e da destruição (de provas)", completa.

9h58 - Leonardo José Gomes, advogado que representa o acusado Guilherme, aposta que o acusado não participou e nem tinha conhecimento dos homicídios. "Temos como provar por A mais B de que Guilherme não tinha conhecimento, foi chamado apenas para um roubo e foi o que ele aceitou, foi o que ele fez. Em nenhum momento ele esteve lá em cima (no andar superior da casa onde aconteceu os assassinatos), não tinha conhecimento das mortes até acontecê-las e os irmãos carregarem os corpos lá pra baixo. A partir do momento em que ele teve o conhecimento, prontamente ele se mostrou contra, o combinado era um roubo, por mais errado que seja não teriam os homicídios e a defesa está bem confiante vai conseguir provar a a inocência dele perante os homicídios, fazendo com que ele seja condenada pelo roubo", ressaltou.

10h10 - Chegada dos acusados ao Fórum de Santo André.

10h15 - Vera Lúcia acaba de entrar no Fórum para acompanhar os julgamentos.

10h32 - O júri popular ainda não começou.

10h37 - Em razão dos protocolos sanitários impostos pela pandemia, o acesso ao julgamento é restrito às pessoas essenciais para a realização do júri.

Fotos : André Henriques/DGABC