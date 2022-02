Poliana Rocha, esposa de Leonardo, é questionada sobre suposta amante do marido e faz pedido: Se for verdade, não me conta

21/02/2022 | 08:10



Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, novamente foi questionada sobre uma suposta amante do seu marido, o cantor sertanejo Leonardo.

Através dos Stories do seu Instagram, onde é seguida por quase seis milhões de seguidores, uma internauta perguntou se era verdade que ela sabia de um caso do marido fora do casamento.

É verdade que Leonardo tem uma amante e você sabe?

Sincera e sem rodeios, Poliana pediu para que ninguém contasse, caso fosse verdade:

Não sei não! Mas se for verdade, não me conta. Estou tão feliz com ele, e ele tá tão apaixonadinho comigo, fazendo tantas declarações. Estamos vivendo tão bem.

Poliana e Leonardo estão juntos há 25 anos e são pais do cantor Zé Felipe.