Pedro Scooby se irrita com falsidade no BBB22 e arruma mochilas: - Se amanhã eu resolver, minhas malas já estão prontas

21/02/2022 | 08:10



A formação de paredão do último domingo, dia 20, mexeu com a casa do BBB22. Divididos em três grupos, os brothers tinham que indicar em consenso uma pessoa para a berlinda. A situação fez com que muitos colocassem as garrinhas de fora e o resultado acabou sendo Paulo André, Jessi e Eli.

Na Prova Bate e Volta, Eli e Jessi se salvaram, deixando a disputa entre Brunna, Gustavo e Paulo André.

Mais tarde, no quarto grunge, Pedro Scooby mostrou estar indignado com a indicação do grupo de Tiago Abravanel, Lina, Jessi e Natália, já que eles escolheram PA - mesmo após terem considerado formar uma aliança.

- Só funciona com a gente essa falsidade. Ficaram botando na cabeça da gente que agora estamos todo mundo unido. Unido é o caramba! Primeira oportunidade que tiveram de bater na gente, tá aí PA. De repente vai embora.

- Não vai, não, diz Arthur Aguiar.

- Que união é essa? questiona o surfista.

- A Jessi, a Lina e a Natália escolheram ele. E aí o Tiago foi voto vencido. Igual eu fui voto vencido aqui, entendeu?, explica o ator.

Pedro Scooby então começar a arrumar as malas e dispara:

- Se amanhã eu resolver, minhas malas já estão prontas.

DR entre Natália e Eliezer

Durante a madrugada, Eliezer foi conversar com Natália por achar que a sister poderia estar agindo estranho com ele.

A designer de unhas confirmou a chateação, e respondeu:

- Teve uma situação que rolou que eu vi que você estavam muito quieto. Depois, a Larissa estava dançando e você toda hora estava olhando. Aí achei que era coisa da minha cabeça e pensei talvez ele estava quieto comigo porque está querendo ficar com ela. Aí peguei e fiquei mais quietinha.

- Isso pode ficar tranquila. Não passa na minha cabeça. Não passou e nem passa, disse Eli.

Jade Picon alerta sisters do lollipop

Após o paredão, o quarto lollipop estava avaliando os votos da noite. Eslovênia, então, questiona se os amigos votariam em Linn da Quebrada ou Lucas.

Eli responde Lina, e Jade confirma:

- Acho que eles estão empatados...tanto faz para mim. Gosto muito dos dois, mas não são prioridades deles. Se eu precisar votar em qualquer um dos dois por causa do quarto, tudo bem. Mas não hoje.

Larissa, que recebeu o castigo do monstro de Arthur, disparou:

- Arthur se prepare, viu? Ele se prepare...

Eslô diz que está tendo agonia com a forma que o cantor leva o jogo e Jade completa:

- Acho que vocês vão ter o feeling que eu tive, cada um em seu momento.

Eita!