Gustavo, Brunna Gonçalves e Paulo André estão no paredão do BBB22!

21/02/2022 | 02:10



Neste domingo, dia 20, rolou mais um paredão no BBB22, mas a noite contou com uma dinâmica diferenciada para dar os votos! Gustavo já estava na berlinda após Brunna Gonçalves ter atendido o Big Fone.

As emoções da noite foram iniciadas com Arthur Aguiar dando a imunidade do anjo para Natália.

Depois, foi a hora do líder Lucas dar seu voto, e ele indicou Brunna, justificando que pela casa, as pessoas de seu grupo têm ido constantemente ao paredão e Brunna nunca iria se não fosse por ele, porque ela está em uma rede de proteção. Então, na tentativa de movimentar o jogo, ele decidiu colocá-la na berlinda.

A votação da casa desta semana foi diferente. Os brothers foram divididos em três grupos, definidos por eles mesmos, ficando um no quarto Lollipop, outro no quarto Grunge, e outro foi para o confessionário. A dinâmica foi a seguinte: os grupos precisavam entrar em consenso para mandar uma pessoa de outro grupo para o paredão, ou seja, só estaria decidido se todos do grupo concordassem com o nome. Caso não houvesse um acordo, seria feita uma votação individual.

O primeiro grupo, formado por Eslovênia, Vyni, Brunna, Laís, Larissa, Eliezer e Jade, decidiu votar em Jessi.

O segundo grupo, formado por Pedro Scooby, Paulo André, Arthur Aguiar, Douglas Silva e Gustavo, não chegou em um consenso e precisou votar um por um. Ao final, Laís foi votada por Douglas e Arthur, enquanto Eliezer foi votado por Paulo André, Scooby e Gustavo, fazendo Eliezer ser a decisão final.

O terceiro grupo, formado por Tiago Abravanel, Linn da Quebrada, Natália e Jessi, escolheram Paulo André.

Com isso, cinco nomes estavam no paredão. A indicação do líder não tinha chance de bate e volta, mas os outros quatro fizeram a prova. Nela, dois participantes foram salvos, sendo o primeiro deles Eliezer, e a segunda, Jessi.

Com isso, o paredão desta semana é entre Brunna Gonçalves, Gustavo e Paulo André!

Eita!