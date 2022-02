Martine Grael e Kahena Kunze ganham a Olympic Week, 1° torneio de vela em 2022

20/02/2022 | 17:20



As brasileiras Martine Granel e Kahena Kunze abriram a temporada da vela mais uma vez no todo do pódio. A dupla bicampeã olímpica em Tóquio, em agosto, conquistou o título da Olympic Week, em Lanzarote, na Espanha, neste fim de semana.

Foram quatro dias de disputa na Espanha, com dez regatas além da Medal Race. Martine e Kahena ganharam três regatas e fecharam a competição espanhola com 32 pontos perdidos, tranquilas no topo da classificação.

Elas tiveram vantagem de 9 pontos sobre as segundas colocadas. Com belas disputas, Martine e Kahena superaram a dupla finlandesa formada por Ronja Gronblim e Veera Hokka, que levaram a prata, e as norueguesas Helene Naess e Marie Ronningen, com o bronze.

"Lanzarote é um lugar muito especial para nós. Estivemos aqui durante a pandemia, treinamos muito bem nesse paraíso", comentou Kahena. "Essas regatas são muito boas para colocar o nosso treinamento em prática", completou Martine.

As brasileiras ficaram um tempo treinando em Lanzarote também neste começo de ano para a abertura de temporada, chegaram forte nas regatas e iniciaram o ciclo para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, como esperavam: com novo título.