Postos públicos da região oferecem 798 vagas

Do Diário do Grande ABC



20/02/2022 | 16:47



As ofertas de vagas nos centros públicos do Grande ABC nesta semana atingem a marca de 798. São Caetano, com 297, é a cidade com mais oportunidades, seguida por Rio Grande da Serra, com 191, e São Bernardo, com 160. A empresa de recrutamento Luandre oferece 66 postos na região, com destaque para uma colocação de comprador, com salário a partir de R$ 5.500.

Em São Caetano, o cadastro para as oportunidades é feito pelo Portal do Emprego (portaldoemprego.saocaetanodosul.sp.gov.br). Em São Bernardo, as inscrições devem ser feitas na Na CTR (Central de Trabalho e Renda). A unidade funciona de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e sexta-feira, das 8h às 15h, na Rua Padre Lustosa, 48, no Centro.

A Prefeitura de Rio Grande da Serra está com processo seletivo para a contratação temporária de prestadores de serviço para as vagas de auxiliar de enfermagem (uma), médico ortopedista (uma), médico psiquiatra (uma) e contador (duas), por meio de avaliação de títulos e experiência profissional. As inscrições vão até 23 de fevereiro. Mais informações e outras oportunidades estão disponíveis no site www.riograndedaserra.sp.gov.br.

No CPETR (Centro Público de Emprego Trabalho e Renda) de Santo André são 20 oportunidades. Para atendimento presencial o candidato deve agendar horário no telefone 4433-0776, das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira. O CPETR fica no piso do estacionamento da Prefeitura.

Em Diadema, os candidatos devem enviar currículos para o e-mail vagas.emprego@diadema.sp.gov.br. Em Ribeirão Pires, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) funciona nas dependências do Atende Fácil, localizado na Avenida Capitão José Gallo, 55, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, com distribuição de senhas para atendimento. Informações pelo telefone 4824-4282.