Sasha Meneghel participa de trabalho voluntário construindo casas

20/02/2022 | 16:21



Sasha Meneghel participou neste sábado, 19, de uma ação de voluntariado em São Paulo, construindo casas para famílias em situação de vulnerabilidade. A modelo se uniu ao grupo de trabalho da Ong Construide, que atua com mutirões de voluntários.

"Hoje fomos pro Morro do Socó como voluntários na Construide, uma ONG muito especial e necessária que se preocupa com as famílias e histórias que ali moram", escreveu a filha de Xuxa ao publicar uma série de fotos da ação no Instagram.

"Hoje foi iniciada a 67ª construção e fico muito feliz de fazer parte desse lindo projeto de alguma forma. Vou deixar um link no story, se você quiser ajudar, você pode", concluiu.