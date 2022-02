Inter é surpreendida pelo Sassuolo e deixa o rival Milan na liderança do Italiano

20/02/2022 | 16:20



A Internazionale deixou escapar a oportunidade de reassumir a liderança do Campeonato Italiano ao ser surpreendida pelo Sassuolo, por 2 a 0, neste domingo, no estádio Giuseppe Meazza, pela 26ª rodada. Apesar de dominar a partida, o time de Milão não conseguiu aproveitar as oportunidades de gol e acabou ficando atrás do rival Milan na tabela de classificação.

O empate deixa a Internazionale na vice-liderança, com 54 pontos, dois atrás do Milan e um na frente do Napoli. Este é o terceiro tropeço consecutivo da atual campeã na competição, o que mostra uma instabilidade, mas que ainda não a tira da briga pelo título.

O Sassuolo, por outro lado, quebrou uma sequência de quatro jogos sem vencer e se distanciou da zona de rebaixamento, agora, com 33 pontos.

A Inter dominou o jogo neste domingo, teve 61% de aproveitamento, mais que o dobro de finalizações do rival, mas faltou competência para conquistar os três pontos. Do outro lado, o Sassuolo começou o jogo mais ligado e aproveitou as oportunidades para vencer.

Logo aos oito minutos, Berardi achou Raspadori dentro da área. Ele chutou rasteiro para abrir o marcador. A Inter tentou pressionar, mas o Sassuolo fez o segundo, aos 26, com Scamacca. Ele recebeu de Traoré e, de cabeça, mandou para o fundo das redes.

A partir daí a Inter tomou conta do jogo e foi desperdiçando uma oportunidade atrás da outra. Dzeko recebeu dentro da área e chutou fraco para a defesa de Consigli, que ganhou mais uma disputa com o atacante ao protagonizar um milagre.

O jogo se transformou em ataque contra a defesa. O Sassuolo tentou encaixar um contra-ataque para definir o duelo, mas focou em se fechar para segurar os avanços do rival. A Inter ainda chegou a marcar com Vrij, mas o lance foi anulado após o VAR pegar toque de mão.

Ainda neste domingo, mais dois jogos foram válidos pela 26ª rodada. A Fiorentina levou a melhor diante da Atalanta e venceu por 1 a 0, chegando aos 42 pontos, contra 44 de seu rival. Já o Venezia (22) ficou no empate por 1 a 1 com o vice-lanterna Genoa (16).