Santo André autua 15 bares por problemas de ruído

Do Diário do Grande ABC



20/02/2022 | 16:14



As equipes de Fiscalização Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), da GCM (Guarda Civil Municipal) e do Departamento de Controle Urbano da prefeitura autuaram durante o final de semana 15 estabelecimentos por barulho, além de dispersarem uma festa na Vila Príncipe de Gales.

Foram 73 endereços vistoriados entre a noite de sexta-feira e sábado (dias 18 e 19) em diversos bairros da cidade e também em regiões afastadas do Centro. No total, o Semasa emitiu dez Autos de Infração Ambiental (equivalente a multa) e cinco advertências para bares localizados nos bairros Jardim, Santa Terezinha, Vila Linda, Bom Pastor, Parque das Nações, Vila Príncipe de Gales, Campestre, Parque Oratório, Casa Branca e Vila Assunção.

Na praça entre as ruas Gertrudes de Lima e Dom Duarte Leopoldo e Silva (Centro), as equipes também dispersaram dezenas de jovens que se reuniam em bares do local. O endereço tem recebido atenção constante por parte da prefeitura e da autarquia, pois os moradores do entorno têm reclamado dos problemas ocasionados pela grande concentração de jovens embriagados, barulho e sujeira deixada pelos frequentadores.

Na Vila Príncipe de Gales, a denúncia de som alto foi recebida pelo site e pelas redes sociais do Semasa e, ao chegar ao local, os agentes constataram que se tratava de uma festa promovida por um bar próximo às dependências da FMABC (Faculdade de Medicina ABC). Cerca de 500 pessoas estavam no local e a atividade foi encerrada.

Em Santo André, a autarquia fiscaliza a emissão de som alto em estabelecimentos comerciais, industriais e obras. Os moradores podem fazer as denúncias no site www.semasa.sp.gov.br de forma online (na área de Outros Serviços ao Usuário), pela Central de Atendimento telefônico, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, pelos telefones 0800-4848115 ou 4433-9300 (ligação tarifada), ou ainda pelas redes sociais do Semasa.