Gusttavo Lima se pronuncia após descobrir suposta filha de 16 anos de idade: Nem dinheiro pra lanche eu tinha, quem dirá motel

20/02/2022 | 16:10



Gusttavo Lima falou pela primeira vez sobre os rumores de ser pai de uma menina de 16 anos de idade. Durante um show na noite do último sábado, dia 19, o cantor declarou:

- Imagina eu agora, com 32 anos de idade, e ontem eu descobri que eu sou pai de uma filha de 17 anos. Tem base? Tem base? Pelo menos assim, ela tá falando que eu sou pai, né? Mas na época eu só tinha 15 anos. E nem dinheiro pra comprar um lanche eu tinha, quem dirá um motel. Cara, vou te contar um negócio pra você. Eu ainda desisto disso. Então, vamos beber que está difícil.

Segundo informações do colunista Leo Dias, Eloá Soares, uma farmacêutica de Franca, no interior de São Paulo, entrou com um processo na Justiça para comprovar que Lima é pai de sua filha.

Os dois teriam se conhecido em 2004 em uma aula de música. Ainda de acordo com Eloá, pouco tempo depois, ela engravidou do embaixador.

O processo foi protocolado no Fórum de Santos e corre sob segredo de Justiça.

Gusttavo é pai de Samuel e Gabriel, frutos do casamento com Andressa Suita.