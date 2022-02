Dortmund goleia Mönchengladbach com dois gols e três assistências de Reus

20/02/2022 | 15:51



Depois de perder por 4 a 2 para o Rangers na quinta-feira, pela Liga Europa, o Borussia Dortmund deu sinal de vida à torcida ao golear o Borussia Mönchengladbach por 6 a 0, neste domingo, em jogo da 23ª rodada do Campeonato Alemão. O placar elástico no Signal Iduna Park foi construído graças a uma atuação inspirada de Reus, autor de dois gols e de assistências para Wolf, Malen e Moukoko também marcarem. Emre Can, de pênalti, fez o único gol sem participação direta do camisa 11.

O time comandado por Marco Rose vive um momento de bastante oscilação, no qual vem protagonizando jogos de muitos gols, seja contra ou a favor. Nos dois jogos antes da derrota para o Rangers, por exemplo, fez 3 a 0 no Union Berlin e perdeu por 5 a 2 para o Bayern Leverkusen.

Apesar dos altos e baixos, o Dortmund segue vivo na briga pelo título alemão. Agora com 49 pontos, continua em segundo lugar, a seis pontos de distância do líder Bayern de Munique, que também jogou neste domingo e goleou o Greuther Fürth por 4 a 1.

No Signal Iduna, o show de Reus começou aos 26 minutos, quando ele abriu o placar em um chute com o pé direito, do meio da área. Seis minutos depois, acertou um belo passe em profundidade para Donyell Malen ampliar, aos 32. A rede não balançou mais no primeiro tempo, e o resto do show ficou para a etapa final.

Demorou um pouco, mas o torcedor do Dortmund celebrou mais um gol aos 24, abrindo caminho para a goleada. Dessa vez, Reus apenas soltou a bola dentro da área, onde Wolfe se projetou e marcou. No quarto gol, aos 29, o camisa 11 cruzou rasteiro e viu Moukoko colocar na rede. Já o quinto foi marcado pelo próprio Reus, aos 36, antes de Emre Cam converter pênalti nos acréscimos e fechar o placar.

Agora, o Dortmund se prepara para a missão de reverter a derrota sofrida por 4 a 2 para o Rangers no jogo de ida da segunda fase da liga europa. A partida de volta está marcada para as 17 horas de quinta-feira, no Ibrox Stadium, em Glasgow.