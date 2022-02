Príncipe Harry e Meghan Markle decidem continuar com propriedade da família no Reino Unido

20/02/2022 | 15:11



Príncipe Harry e Meghan Markle decidiram renovar o contrato de arrendamento da residência que possuem em Windsor, na Inglaterra.

Segundo o Telegraph, o contrato expira no dia 31 de março, por isso, a decisão foi tomada agora. Manter a propriedade faz com que Harry ainda possa se manter no Conselho de Estado da Rainha Elizabeth II, servindo como um de seus quatro representantes temporários quando necessário, já que apresar de morar nos Estados Unidos, a residência britânica o possibilita de se manter nesta função.

Além de Harry, os outros três representantes da Rainha são os quatro adultos na linhagem do trono, Príncipe Charles, Príncipe Wiliam e Príncipe Andrew.

O jornal ainda destaca que estas funções de representantes são pouco conhecidas pelo público, mas ultimamente tem sido de grande importância já que a Rainha pode solicitar que eles ocupem seu lugar em certas ocasiões caso ela temporariamente adoeça ou algo ocorra. A linhagem também tem sido assunto por conta das polêmicas de abuso sexual envolvendo Príncipe Andrew.

Sobre a residência de Harry, segundo informações, em setembro de 2020 ele e a esposa, Meghan, pagaram mais de dois milhões de libras, o equivalente a quase 14 milhões de reais, em reformas e renovações do local, e atualmente Princesa Eugenie, Jack Brooksbank e o filho August estão morando lá.

Apesar de Harry não ter ido muito para a Inglaterra desde que se mudou com a família para os Estados Unidos, ele tem expressado aos seus advogados seu desejo de retornar ao país para ver a família e amigos.