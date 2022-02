No BBB22, Douglas Silva brinca com possível interesse de Larissa em Paulo André e sister vai contar para Jade Picon

20/02/2022 | 15:10



É bom Jade Picon ficar de olho! Larissa, participante da Casa de Vidro do BBB22, admitiu na casa que chegou a fazer um vídeo dizendo que ficaria com Paulo André. A notícia chegou até os ouvidos de Douglas Silva, que na festa do último sábado, dia 19, usou a informação para provocar a sister.

- Vou pegar o PA antes de você!, disse DG.

- Antes de quê?, respondeu Larissa.

- Antes de você.

- Antes de mim?, rebateu a sister.

- Ah lá ele me olhando, brinca DG.

Mais tarde, Larissa falou sobre a conversa com Laís, que aconselhou a amiga a abrir o jogo com Jade Picon - com quem Paulo André está se envolvendo na casa.

- Deve ter sido Lina que falou [para o Douglas]. Porque na festa de Jade eu falei. Eu estava bêbada e disse assim: Lina, eu gravei um vídeo lá fora dizendo que eu ficaria com Paulo André. Nessa entrevista. Só que, logicamente, depois que entrei e me aproximei de Jade e ganhei um carinho muito grande por ela e uma amizade, eu não vou me meter à besta com ela, até porque não sou fura-olho. E seria muita safadeza da minha parte se eu fizesse isso.

E continua:

- Se o DG achou que eu ficaria contra a Jade pelo PA, ele se enganou? Eu não brigo por homem.

Seguindo os conselhos de Laís, Larissa puxou Jade para conversar na tarde deste domingo, dia 20. Sobre a conversa com DG, ela contou:

- Ele começou a brincar pra distrar, mas eu achei total sem sentido o que ele falou. [...] Ele fez: Se tudo não pegar o PA, eu vou pegar hein. Ai eu disse: Eu pegar PA? Ele: Sim, olhe lá ele me dando bola, ele tá até olhando. Se tudo não for lá pegar, eu vou pegar hein.

Larissa então continuou dizendo que teve vontade de ficar com Paulo antes de entrar na casa, e que confessou para Lina:

- Eu não vou me meter, porque eu acho eles [Jade e PA] lindos. Ai quando foi na festa do líder, eu comentei com a Lina: Eu disse que pegaria o PA, e hoje eu tô bem próxima de Jade. Pra mim é uma loucura, como a vida dá voltas.

Eita!