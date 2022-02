Gil do Vigor canta com elenco de 'Chicago', clássico da Broadway, em São Paulo

20/02/2022 | 13:06



Gilberto Nogueira vigorou na noite deste sábado, 19, em São Paulo. Isso porque o ex-participante do Big Brother Brasil 21 conheceu o elenco do musical Chicago, um clássico da Broadway, que está sendo apresentado em São Paulo, no Teatro Santander, e fez aquecimento vocal com eles.

Gil do Vigor conheceu Emanuelle Araújo, Carol Costa e Paulo Szot e soltou a voz.

"A emoção do teatro é algo surreal. Você sente a arte ali pulsando na veia e em vários momentos eu me emocionei. O elenco do espetáculo Chicago tem uma força, um brilho tão forte que eu me senti contagiado e parte daquilo. Muito grato pelo convite", afirmou.

O espetáculo traz uma crítica do show business, falando sobre personalidades instantâneas, criminosos conhecidos e mentiras, numa Chicago da década de 1920. A peça está em cartaz até o dia 29 de maio.

Gil do Vigor aproveitou para conhecer os bastidores e o elenco de Chicago, além de trocar figurinhas com os artistas e passear pelo palco.

"Ai, que legal! Gente, isso aqui cheio, nossa, que emoção. Eu já fiz teatro, mas eu era criança. Muito pequenininho lá em Jaboatão, eu e Raul. Já pensou, Raul? Eu fazia uma peça chamada 'Show do Bolinha'. O cenário era muito legal", relembra.