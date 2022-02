Brunna se emociona com música de Ludmilla e revela que fez tatuagem secreta para esposa; confira o que rolou na festa do BBB22!

20/02/2022 | 12:10



A madrugada deste domingo, dia 20, foi animada no BBB22. A noite foi marcada por muitas estratégias de jogo, espionagem e até algumas surpresas da produção.

A começar por Brunna, que não segurou as lágrimas ao escutar a música Socadona de Ludmilla pela primeira vez na festa. A dançarina chamou todos para a pista de dança e começou a coreografia do hit.

- Amor, eu te amo! Obrigada, produção! Eu tava com muita saudade de ouvir a voz dela!

Mais cedo, enquanto se arrumava, Brunna revelou que fez uma tatuagem secreta para a esposa.

- Ai, aparece até a minha tatuagem aqui, é tão cavado... Aqui, não! Isso aqui não é pra ninguém ver.

Infelizmente, as câmeras não mostraram o local onde Brunna apontou que seria o desenho. Algum chute?

Jade Picon está preocupada com o paredão

A noite também foi marcada por muitas estratégias de jogo. Em conversa com Laís, por exemplo, Jade revelou que está com medo de ser indicada pelo líder Lucas.

Picon disse acreditar que Brunna e Tiago também poderiam ser opções de voto do líder, mas passou a questionar essa opinião ao ver Lucas dançando com Abravanel.

- Ele [Lucas] tava dançando agora com o Tiago, abraçado. Amiga, será que ele me coloca direto no paredão?

Douglas e Pedro Scooby combinaram voto

Douglas Silva também se aproximou de Pedro Scooby para tentar fortalecer a aliança para o próximo paredão.

- Eu sei que você não gosta de fazer isso, mas eu queria combinar voto com você.

Scooby explicou que combinaria se fosse para proteger um amigo, então DG jogou um nome na roda: Laís.

- Ok, confirmou Scooby.

- É só isso? Eu achei que ia ser mais difícil, disse DG, espantado

Gustavo e Laís

No entanto, DG talvez não tenha o mesmo sucesso ao tentar combinar votos com o novo aliado Gustavo. Durante a madrugada, em conversa Eli, o brother revelou que não votaria em Laís.

- Eu não me incomodo em votar em P.A, Scooby ou DG pra salvar a Laís. Não gostaria de votar no DG, mas votar no P.A pra mim é algo do tipo?

Espionagem

Enquanto Eli e Gustavo conversavam, Jade Picon passou atrás e chamou a atenção dos brothers.

- Ela é muito f**a, ela fica passando e voltando, colhe informação pra c*****o!, disse o participante da Casa de Vidro.

E a espionagem não parou por aí. Em outro momento, enquanto Douglas e Eliezer conversavam sobre voto, Jade, Eslovênia, Laís e Larissa se esconderam atrás da porta para ouvir.

Durante a conversa, DG disse que votaria na médica, mas as meninas não ouviram devido ao barulho da festa.

Eita!