Cintia Dicker fala sobre Pedro Scooby no BBB22: - Não está a passeio!

20/02/2022 | 12:10



Cintia Dicker, atual de Pedro Scooby, arrumou um tempinho em sua agenda e comentou que o surfista não está para brincar e nem de passeio pelo BBB22. Além disso, durante uma entrevista para Patrícia Kogut, do jornal O Globo, ela revelou que tem o plano de se tornar mamãe.

- Ele não está lá a passeio, de maneira alguma. Jamais entraria num BBB a passeio e deixaria a família, filhos e pessoas de que ele gosta aqui fora. Ele estaria passeando, no caso, com a gente. Ele está super focado em trabalho, porque é essa pessoa comprometida com tudo o que faz, seja na profissão ou com os filhos. Quem conhece, sabe! Ele deixou patrocinadores fora da casa, mas lá dentro é um trabalho também. Ele tem a meta de mostrar quem é através dele mesmo e não do que a mídia ou terceiros falam. Quer ser reconhecido como um cara humano, do bem.

A modelo garantiu que dificilmente Pedro Scooby vai se envolver em qualquer tipo de confusão dentro do confinamento.

- Para tirar o Pedro do sério, como já deu para perceber, é muito difícil. Ele já levou muita pancada na cabeça, mas, mesmo assim, tenta sempre ver o lado positivo de tudo. Acho muito difícil o Pedro sair do sério no programa. Ele não gosta de injustiça e de mentira e está convivendo com pessoas muito diferentes, que ele não conhece. Então, acho que vai respeitar a opinião de cada um e seguir tranquilo até o final.

E para quem não sabe, Cintia está dividindo com a ex-esposa do atleta, Luana Piovani, os cuidados com os filhos que eles tem em comum: Dom de nove anos de idade, Liz e Bem de seis anos de idade, e a modelo revelou que quer ter filhos depois do casamento que está planejado para o fim deste ano.

- Quem sabe depois disso [do casamento]? Se acontecer, vai ser incrível. Mas não é uma coisa eu preciso ter filho, sabe?