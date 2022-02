Rainha Elizabeth II testa positivo para covid-19, com sintomas leves

20/02/2022 | 11:13



A rainha Elizabeth II, de 95 anos, testou positivo para a covid-19, neste domingo, 19. Ainda que esteja apresentando sintomas leves, semelhantes a resfriados, ela espera continuar com seus deveres leves em Windsor na próxima semana, disse o Palácio de Buckingham.

"Ela continuará recebendo atendimento médico e seguirá todas as orientações apropriadas", disse o Palácio. A rainha recebeu as três doses da vacinas contra o coronavírus.

Charles, 73, herdeiro do trono, no início deste mês desistiu de um evento após contrair coronavírus pela segunda vez. Uma fonte do palácio disse que conheceu a rainha poucos dias antes. A nora Camilla, duquesa da Cornualha, também contraiu o vírus.

A saúde da rainha, a monarca mais velha e mais antiga do mundo, está sob os holofotes desde que ela passou uma noite no hospital em outubro passado por uma doença não especificada e depois foi aconselhada por seus médicos a descansar.

Na última quarta-feira, 16, Elizabeth brincou com membros da família real que não conseguia se mexer muito enquanto realizava seu primeiro compromisso pessoal desde que Charles deu positivo. Com agências internacionais.