Rainha Elizabeth II testa positivo para a Covid-19

20/02/2022 | 11:11



Parece que ninguém está conseguindo escapar mesmo de pegar Covid-19 nesses últimos meses. Depois de Príncipe Charles ter sido diagnosticado com Covid-19, muito se preocupava sobre a saúde de Rainha Elizabeth II.

E na manhã do dia 20 de fevereiro, por meio do Palácio de Buckingham, foi anunciado que a monarca de 95 anos de idade também testou positivo para o vírus e que ela estava apresentando apenas um quadro de sintomas leves, semelhante a um resfriado.

De acordo com o informativo, Rainha Elizabeth II vai continuar trabalhando e cuidando de tarefas mais leves dentro do Castelo de Windsor. Lembrando que o comunicado ainda deixou bem claro que a mãe do Príncipe Charles está completamente vacinada