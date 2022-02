Niall Horan passa mal durante voo e é socorrido

20/02/2022 | 11:10



Niall Horan ficou conhecido por ser um dos integrantes da banda One Direction e durante um voo na última quarta-feira, dia 16, o cantor tomou um verdadeiro susto porque não passou nada bem. O bonitão estava viajando para fazer uma aparição durante o programa The Late Late Show.

Por conta da saúde comprometida, Niall teve que cancelar a apresentação porque estava se sentindo com um grande mal estar. O cantor aproveitou as suas redes sociais para fazer um agradecimento a equipe do voo que o socorreu.

Obrigado à equipe do voo. Eu estava extremamente doente e eles cuidaram muito bem de mim.

Ainda não se sabe o que causou o mal estar em Niall Horan, mas ao que tudo indica é que ele já está bem.