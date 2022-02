Bárbara Evans fala sobre estrias durante a reta final da gravidez

20/02/2022 | 09:11



Como você vem acompanhando, Bárbara Evans está na reta final da gravidez e desde que descobriu que estava esperando pelos bebês, na época eram gêmeos e ela acabou perdendo um, a influenciadora sempre compartilha tudo nas redes sociais.

Recentemente, Evans contou que deu uma pequena emagrecida nessa reta final e fez questão agora de voltar a falar sobre seu corpo na gestação de Ayla. A bonitona mostrou que comprou um biquíni grande para fazer um passeio de lancha e decidiu responder algumas perguntas dos seguidores.

Entre tantas curiosidades dos fãs, Bárbara Evans falou sobre as celulites, gorduras e estrias que acabaram sendo geradas no seu corpo por conta do crescimento da barriga e se isso a incomodava.

Incomodam, mas é com o que eu menos estou preocupada no momento. Reta final, manter a calma, a saúde, para ficar tudo bem. Depois a gente resolve isso, se joga fora o corpo inteiro, se reforma ele, se tem solução, se joga no lixo. O foco agora é ela nascer pleníssima e com muita saúde. Depois a gente vê o que faz com o que sobrou.