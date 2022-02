São Bernardo FC bate Ituano, segue líder e alcança primeiro objetivo

Dérek Bittencourt



O São Bernardo FC garantiu ontem a permanência na elite do Campeonato Paulista. Com grandes atuações de Silvinho, Matheus Davó e Júnior Oliveira, o Tigre venceu o Ituano por 1 a 0, no Estádio 1º de Maio, e alcançou 14 pontos, superando os 12 necessários para garantir a sequência na elite. De quebra, a equipe do Grande ABC ainda se consolidou na liderança do Grupo B, seis à frente do São Paulo, ficando bem próximo da classificação à segunda fase. O Ituano, com 11, é lanterna do Grupo C.

Depois de um primeiro tempo morno, de poucas chances de gol – o São Bernardo FC só teve uma chance clara, em cruzamento de Cristovam que João Carlos não conseguiu completar; já o Ituano teve a melhor oportunidade em chute de Pacheco –, as equipes voltaram mais inspiradas para a etapa final. Sem a articulação e velocidade de Paulinho Moccelin, que foi desfalque por suspensão, e com a saída de Vitinho no intervalo, sobrou para Silvinho comandar o setor ofensivo. E ele não desapontou. Aos 14, Rafinha lançou Silvinho, que não conseguiu finalizar, mas insistiu no lance e ganhou do goleiro para servir Matheus Davó, que só teve o trabalho de empurrar às redes: 1 a 0.

O resultado era excelente para o Tigre, que acabou se retraindo e chamou o Ituano. Foi aí que entrou em ação Júnior Oliveira, que fez milagres em dois arremates de Gabriel Barros e garantiu a vitória aurinegra.