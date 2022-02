Santo André para em Weverton, leva gol e cai à zona da degola

Dérek Bittencourt



19/02/2022 | 23:12



O Santo André chegou ontem a cinco jogos sem vencer no Campeonato Paulista. Para piorar, o revés por 1 a 0 sofrido para o Palmeiras recolocou o Ramalhão na zona de rebaixamento. Ontem à tarde, no Allianz Parque, o time do Grande ABC até criou oportunidades, mas parou em quatro grandes defesas de Weverton. Do outro lado, em penalidade um tanto quanto questionável, Raphael Veiga anotou o único gol alviverde.

Com o resultado, os palmeirenses chegaram aos 16 pontos, na liderança geral e do Grupo B. Já o Santo André, que manteve os sete, acabou ultrapassado pela Ferroviária na classificação total – o time de Araraquara ainda não jogou (enfrenta hoje a Inter de Limeira), tem o mesmo saldo (menos dois) mas marcou mais gols do que o Ramalhão (oito a sete).

Thiago Carpini levou a campo aquele que considera o time ideal do Santo André. E mesmo na condição de visitante, os ramalhinos começaram bem, levando perigo ao goleiro Weverton. Na melhor oportunidade, Giovanny Bariani arriscou da entrada da área e a bola tinha como endereço o ângulo direito, mas o arqueiro do Palmeiras e da Seleção Brasileira voou e praticou sensacional intervenção. Pouco depois, foi a vez de Dudu Vieira mandar para o gol e o goleiro tirar para escanteio.

Os alviverdes parecem ter acordado com os lances e passaram a atacar mais. E, aos 28, o VAR chamou o árbitro para analisar toque discutível no braço do zagueiro Carlão, que acabou sendo confirmado e a penalidade marcada. Raphael Veiga cobrou e mandou às redes.

Antes do intervalo, Dudu Vieira – que fez grande apresentação – ainda chegou novamente, finalizou e obrigou Weverton a mais uma defesa fundamental.

Para a segunda etapa, Thiago Carpini voltou com o mesmo time. Mas, aos dez minutos, lançou Gustavo Nescau e Thiaguinho. Com pouca mudança na postura do time, colocou Sabino e Bruno Xavier, este que criou a melhor chance da segunda etapa, serviu Thiaguinho, que parou em mais uma intervenção do goleiro palmeirense. Pouco antes, cara a cara com Jefferson Paulino, Jaílson perdeu oportunidade de aumentar para o Verdão.

No fim, Rochinha também foi a campo, mas pouco conseguiu produzir e o placar não foi mais alterado.