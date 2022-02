Do Diário do Grande ABC



20/02/2022 | 07:00



Um desafio hercúleo foi vencido no setor habitacional de São Bernardo na semana passada. Ao entregar obras de urbanização no núcleo Divinéia/Pantanal, o prefeito Orlando Morando (PSDB) concluiu o processo que pôs fim aos últimos assentamentos precários existentes na populosa região do Grande Alvarenga. Antes, Sítio Bom Jesus, Alvarenga Peixoto e Jardim Ipê já haviam recebido investimentos. No total, 1.926 famílias foram beneficiadas. A partir de agora, contam com moradias estruturadas, ruas asfaltadas e saneamento básico. Ou seja, vivem com dignidade.

Todo Grande ABC, infelizmente, é obrigado a conviver com bairros irregulares. A questão da moradia precária remonta à década de 1960, quando levas de migrantes vieram à região atraíadas pelas generosas ofertas de emprego do parque industrial que se instalava nas cidades. A infraestrutura urbana então disponível foi insuficiente para acolher a todos os recém-chegados. A especulação imobiliária empurrou as pessoas para as periferias. E áreas sem as mínimas condições foram a alternativa de endereço que restou a muita gente.

Não por acaso cidades altamente industrializadas, como Diadema e a própria São Bernardo, sofreram mais com o adensamento populacional sem controle. Até recentemente, viam-se poucas iniciativas públicas destinadas a corrigir o passivo habitacional. A chegada de Orlando Morando ao Paço foi um dos pontos de inflexão. Desde 2017, a Prefeitura tem feito investimentos vultosos no setor.

Foram aplicados, ao todo, R$ 72,7 milhões na transformação urbanística da cidade. O dinheiro foi liberado pelo governo federal, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), e também pelos cofres municipais. Trata-se de valor exponencial, mas extremamente bem aplicado. Afinal, com ele foi garantida dignidade a parcela importante do povo são-bernardense. Os moradores de Divineia, Pantanal, Bom Jesus, Alvarenga Peixoto e Ipê têm agora ainda mais motivos para se orgulharem da terra em que vivem.