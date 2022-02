Amigão D’Orto participa de encontro de cidades turísticas

Do Diário do Grande ABC



20/02/2022 | 07:00



O prefeito em exercício de Ribeirão Pires, Humberto D’Orto (PSB), o Amigão, participou na manhã de ontem, em São Roque, da reunião da Aprecesp (Associação dos Prefeitos de Cidades Estâncias de São Paulo). O vice, que está no comando da Prefeitura enquanto o titular, Clóvis Volpi (PL) está de férias, compareceu ao evento acompanhado do diretor municipal de Turismo, Henrique Celso.

A reunião, comandada por Marco Antônio de Oliveira – presidente da associaçao – serviu para alinhar as ações da Aprecesp neste ano de 2022 e apresentar algumas propostas de fomento ao turismo. O Estado de São Paulo tem 70 cidades associadas ao órgão. Os municípios, que ontem estiveram representados por seus prefeitos, secretários, diretores ou lideranças políticas, são divididos em quatro categorias: balneários, climáticos, hidrominerais e turísticos, este último no qual a cidade do Grande ABC está inclusa.

“Nossa cidade depende muito de emendas e convênios para que possa concretizar os investimentos. A Aprecesp é uma parceira que luta por condições melhores para as Estâncias. Por isso, não medimos esforços para prestigiá-la”, disse Amigão após o encontro.



ATRAÇÕES

Ribeirão Pires é considerada uma estância turística desde 1998, mas já buscava este título desde a década de 1950 (em 1959). O município conta com diversas atrações, como o Jardim Oriental, a Torre de Miroku, os mirante Santo Antônio e São José, a Vila do Doce, a Igreja Nossa Senhora do Pilar, a Pedra do Elefante, entre outras.<TL>da Redação