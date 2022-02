São Bernardo finaliza urbanização e favorece 1.926 famílias no Alvarenga

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



20/02/2022 | 07:00



Com a conclusão das obras de urbanização no núcleo Divinéia/Pantanal, antigo assentamento precário da cidade, a Prefeitura de São Bernardo, comandada por Orlando Morando (PSDB), finalizou mais uma etapa de melhorias em área que pertence à região do Grande Alvarenga.

Com as benfeitorias, entregues na sexta-feira, a gestão tucana atendeu a 1.926 famílias distribuídas em quatro locais em que ainda eram encontrados assentamentos

Além das moradias, que beneficiam famílias removidas de áreas de risco da cidade, o local também ganhou infraestrutura completa, com redes de drenagem, água e esgoto, bem como pavimentação, e regularização fundiária.

Conforme o prefeito de São Bernardo, a população local passou a viver em um bairro de verdade, com residências dignas, com saneamento e qualidade de vida.

"Conheço esse núcleo há mais de 20 anos e, finalmente, essa população passou a ter um bairro de verdade, com moradias dignas, vias asfaltadas, saneamento, tudo para ter mais qualidade de vida. Somente aqui no Divinéia/Pantanal temos 418 famílias beneficiadas, sendo 194 com novas unidades habitacionais e outras 224 com consolidação e regularização fundiária", observa o chefe do Executivo.

Uma das famílias contempladas com a nova moradia foi a da dona de casa Ana Maria Oliveira da Silva, 35 anos. Ela revela que está ansiosa para se mudar para o imóvel, onde vai morar com o marido, Marcos Salles Santana, e os cinco filhos. "Estávamos aguardando havia 12 anos no auxílio-aluguel, sempre confiante de que esse dia chegaria. Estamos muito felizes e só temos a agradecer", diz. As casas sobrepostas contam com sala, cozinha, lavanderia, dois quartos e área comum, em espaço de 55 metros quadrados.

Para o secretário de Habitação de São Bernardo, João Abukater Neto, a conclusão de mais um projeto de urbanização integrada traz satisfação profissional. "Fica a sensação de missão cumprida em benefício da nossa população. Não tem nada que nos dê mais alegria do que proporcionar moradia digna para as pessoas", ressaltou.



HISTÓRICO

Com ações iniciadas em 2017, a Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Habitação, resgatou as obras de urbanização e moradias até então abandonadas pela antiga gestão, capitaneada por Luiz Marinho (PT). Ainda no quesito habitação, implantou o maior programa de regularização de moradias ao município, ultrapassando 24 mil escrituras entregues em diferentes áreas periféricas por todo o território.

O extenso projeto de urbanização e construção de moradias contemplou principalmente áreas de proteção ambiental na região do Grande Alvarenga, remanejamento e obras aos assentamentos Alvarenga Peixoto, também no Divineia, além do Pantanal I e II e do Jardim Ipê.

As obras contaram com repasses do governo federal, por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), e da própria Prefeitura de São Bernardo, num total de R$ 72.748.552,58.