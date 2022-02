Com reservas, Fluminense bate Volta Redonda e antecipa vaga nas semifinais

19/02/2022 | 21:36



Mesmo usando um time praticamente reserva, o Fluminense passou fácil pelo Volta Redonda, neste sábado à noite, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador na abertura da oitava rodada. Esta vitória por 3 a 0 foi a sétima seguida do Tricolor que é o primeiro clube a garantir vaga nas semifinais da Taça Guanabara.

O Fluminense aparece disparado na liderança com 21 pontos, quatro na frente dos seus maiores rivais: Flamengo, Vasco e Botafogo. Nonato, no primeiro, Manoel e Calegari, no segundo tempo, marcaram os gols para um público inferior a 1.700 torcedores. Logo depois do jogo, a delegação já seguiu viagem do aeroporto do Galeão com destino a Medellín, na Colômbia, onde terça-feira vai enfrentar o Millionários, pela pré-Libertadores da América.

O Volta Redonda segue preocupado em se manter na elite carioca, porque tem cinco pontos e na penúltima posição, só na frente do Nova Iguaçu, com dois, e que seria rebaixado neste momento.

Como era esperado o time dirigido por Abel Braga alugou o campo defensivo do adversário, inicialmente tentando as jogadas mais pelo lado esquerdo do ataque. Depois de muitas chances perdidas, o primeiro gol saiu aos 40 minutos. Por curiosidade, começou pelo lado direito. O goleiro saiu errado, e Paulo Henrique Ganso fez o passe para Cano. Mesmo de costas, o argentino ajeitou e deu um toquinho para trás. Nonato, de frente para o gol, chutou colocado no canto esquerdo do goleiro.

O placar foi consolidado no começo do segundo tempo, quando saíram mais dois gols. Após escanteio, Alemão tentou aliviar de cabeça, mas a bola ficou pipocando dentro da área. Na sobra, Manoel apareceu e chutou forte, aos dois minutos. O terceiro gol foi de Calegari, que já pelo lado direito recebeu a bola de Arias e chutou no canto do goleiro, aos 10 minutos.

O Volta Redonda, sem reação, jamais ameaçou o goleiro Marcos Felipe, que realmente só trabalhou em poucas reposições de bola

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 3 X 0 VOLTA REDONDA

FLUMINENSE - Marcos Felipe; Calegari (Samuel Xavier), Manoel, Luccas Claro e Pineida; Wellington, Nonato, Paulo Henrique Ganso (Yago Felipe) e Nathan (Gabriel Teixeira); Cano (Matheus Martins) e Arias (Martinelli). Técnico: Abel Braga

VOLTA REDONDA Luiz Felipe; Júlio Amorim, Eduardo Grasson, Alemão e Ailton (Iury); Pedro Thomaz, Tinga (Muniz) e Caio Vitor (Pierini); MV, Pedrinho e Lelê. Técnico: Neto Colucci

GOLS - Nonato aos 40 minutos do primeiro tempo. Manoel aos dois e Calegari aos 10 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães.

CARTÕES AMARELOS - Pineira e Nonato (Fluminense). Alemão, Iury e Caio Vitor (Volta Redonda).

RENDA - R$ 37.665,00.

PÚBLICO - 1.510 pagantes (1.668 total).

LOCAL - Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).