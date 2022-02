Rio Grande da Serra funda santa casa provisória e homenageia padre

Do Diário do Grande ABC



19/02/2022 | 19:03



Rio Grande da Serra inaugurou um importante equipamento de saúde para o município, a Santa Casa Padre José Carlos Edegar Ferrari, que homenageia o pároco que atuou no município nas décadas de 1980 e 1990, atuou em outras cidades, como Aparecida, Jundiaí, Mauá e Araraquara, e que morreu em 2014. A fundação contou com a presença do prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB), além de outros políticos, como vereadores, conselheiros municipais, lideranças comunitárias e religiosas. A intenção é que o local possa potencializar o atendimento médico à população.

Localizado provisoriamente na Rua Francisco Moraes Ramos, 40, Centro, funciona em espaço junto à Paróquia São Sebastião e próximo da estação Rio Grande da Serra da Linha 10–Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). O prefeito assinou a ficha número um do equipamento, como sócio-fundador, em ação precedida pela leitura do regimento interno de funcionamento, aprovação do estatuto e eleição da mesa diretora. O conselheiro municipal de saúde, Erick de Paula, será o presidente da Santa Casa do município.

“A santa casa vem em um momento importante, pois vai contribuir muito com as políticas públicas da nossa cidade. O apoio da igreja católica, os padres Luiz e José Oswalda, a irmã franciscana Lenir, são pessoas que sempre estiveram à frente das lutas na cidade e dessa vez não foi diferente, abraçaram a causa. Essa foi a primeira fase, da fundação, da constituição da santa casa na nossa cidade, para que nos futuro a gente possa garantir parcerias com governo municipal, estadual e federal, além de outras. Vai ser apoio a mais na saúde do nosso município, para as pessoas que moram aqui”, destacou Erick de Paula. “Agradeço às pessoas que acreditaram, em especial aos padres Luiz e José Oswaldo e à irmã franciscana Lenir, que cederam um espaço da igreja para funcionar como sede provisória da santa casa”, complementou Erick.