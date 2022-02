Ficou difícil de entender? Então o Gilmar desenha

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



20/02/2022 | 07:00



O cartunista Gilmar Machado, ex-Diário, lança no dia 27, na Livraria Martins Fontes (Avenida Paulista 509), o livro Brasil Em Charges 2021 (100 páginas, R$ 35), o terceiro de uma série que terá quatro volumes e que se propõe a documentar o atual governo por meio de charges políticas. A sessão de autógrafos vai das 15h às 18h,

Dono de um traço peculiar e com um olhar extremamente crítico, Gilmar expõe a sua visão sobre os principais fatos políticos e sociais do cotidiano. Uma espécie de retrospectiva de um ano que, em meio à pandemia, ocorreram atos antidemocráticos, protestos, uma CPI, mas que também foi marcada pela chegada da vacina contra a Covid-19.

“Senti que seria muito importante documentar esse recorte da nossa história em charges. Com o passar do tempo é que entendemos o que aconteceu em determinado período por meio do estudo, registro e documentação. Meu objetivo principal é ter esse registro em formato de charges com essas publicações materializado para além da internet”, explica Gilmar.

Premiado e contestador, Gilmar há tempos se comporta como um cronista relatando os fatos diários. Entretanto, com ele é fácil comprovar o velho ditado de que uma imagem vale mais do que 1.000 palavras.

Aliás, alguns de seus desenhos são capazes de, literalmente, deixar quem os vê sem palavras. Várias das charges que estão no livro já se espalharam pela redes sociais. Entretanto, quando se unem em um volume impresso ganham ainda mais peso. Chocam e fazem pensar.

Em 2018, durante a campanha eleitoral, ele se deparou com os ataques e o crescimento das fake news na internet e redes sociais. Não se calou; ao contrário, manteve a postura contestadora. Teve a iniciativa de fazer um financiamento coletivo, pela plataforma Catarse, diferente das editoras tradicionais que sempre haviam lançado seus projetos até então. “Experimentei e deu certo. Veio então a primeira edição de 2019, com um compilado do ano. E depois a segunda em 2020. Quando pensei na segunda edição, já tive a ideia de fazer a coleção da abordagem política nas charges, principalmente no governo Bolsonaro. Assim veio a necessidade de documentar a história por meio da charge” diz.

O livro pode ser comprado no site https://cartunistadascavernas.ecwid.com.