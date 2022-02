Escritos da pandemia

Evaldo Novelini

Do Diário do Grande ABC



20/02/2022 | 07:00



Desde que surgiu, há dois anos, o novo coronavírus provocou mortes, tristeza e angústia. E reflexões. Um grupo de 14 amigos, que intensificaram a troca de mensagens eletrônicas durante o período de isolamento físico, transformou a experiência de viver sob o impacto da pandemia em textos literários, agora reunidos no livro Percepções Singulares de Seres Plurais (Pedro & João Editores, 365 páginas, R$ 25). A obra foi lançada ontem em São Caetano.

A ideia original, proposta pela professora são-caetanense Carla Sortino Bassi, foi reunir pessoas, algumas conhecidas e outras não, para contar histórias, aprimorar a escrita, aumentar o vocabulário e trocar ideias. “Eu me divertia vendo as empatias aproximando desconhecidos, tornando-os colegas sem ao menos terem tido uma oportunidade de apresentação presencial”, diz Carla, que também participa da coletânea como autora.

Foram 12 meses de trocas de mensagens e ideias sobre 16 temas. Além de relatos pessoais, os participantes dividiam informações, letras de música e até tirinhas de jornais. O processo foi terapêutico. “O receio inicial de compartilhar o texto deixou de carregar a preocupação de se o conteúdo estava bom ou se não havia cometido erros gramaticais e passou a ser se a própria ideia ficara clara para todos”, explica a organizadora.

Além disso, o diálogo aumentou as noções de tolerância nos participantes. “Muito rapidamente nos demos conta de que escrever exigia um aprofundar nas questões e o respeito às diferentes formas de ver e pensar o mundo”, detalha Carla.

Os 147 textos presentes no livro abordam temas como fé, esperança e renovação. Percepções Singulares... é uma miscelânea de gêneros, ficcionais ou não, que vão de crônicas a ensaios autobiográficos, passando por poemas, relatos de viagem e artigos.

“O leitor irá achar até uma oração e muitos milagres”, convida o professor Fernando Souza, mestre em Língua Portuguesa pela USP (Universidade de São Paulo) e um dos autores presentes no livro. A maior parte dos que escrevem tem entre 40 e 60 anos e mora no Grande ABC – mas tem quem viva no Exterior, caso de Sonia da Conceição, que enviou sua colaboração de Quebec, no Canadá. São dentista, sanitarista, empresário, jornalista, enólogo, barista e aposentado, o que empresta à obra uma variedade de vozes.

Embora alguns tópicos abordem assuntos soturnos, como a morte e o medo, o leitor vai encontrar passagens engraçadas e cômicas ao longo das páginas. “São 14 autores que trazem algo maior do que o simples ato de escrever: a necessidade de expresar suas percepções buscando compreender e lidar com o que se passava no seu entorno, algo inusitado e segregador de muitas emoções humanas”, escreve a professora Márcia Gallo em uma das orelhas do livro.

Dezenas de pessoas compareceram ontem, entre o fim da manhã e começo da tarde, ao Espaço do Forno – Centro de Exposições de São Caetano para acompanhar o lançamento do livro. Grande parte dos autores também esteve presente e autografou os exemplares de quem solicitou.

Os responsáveis por Percepções Singulares de Seres Plurais programam noite de autógrafo amanhã, das 19h às 21h, em Santo André. O evento está marcado para a cafeteria Parada 247, que fica no número 367 da Alameda Campestre, no bairro Campestre, das 19h às 21h. É possível adquirir exemplar pela página do livro no Facebook.