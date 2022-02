EUA anunciam doação de R$ 520 mil para famílias atingidas em Petrópolis

19/02/2022 | 15:35



O governo dos Estados Unidos anunciou neste sábado, 19, que vai doar R$ 520 mil, por meio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), para famílias atingidas pelas fortes chuvas que atingiram Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Na última terça-feira, 15, a cidade foi devastada por um temporal que matou pelo menos 139 pessoas.

O Corpo de Bombeiros permanece fazendo buscas na cidade, mas enfrenta dificuldades para chegar a alguns pontos do município, por causa dos escombros e do risco de novos desabamentos.

Ainda estão desaparecidas 213 pessoas, conforme a mais recente atualização obtida pela reportagem.

Funcionários da prefeitura e moradores trabalham com tratores, escavadeiras, pás e até com as próprias mãos para remover entulhos, desobstruir ruas e tentar dar algum ar de normalidade à cidade serrana. Pelo menos 930 pessoas estão desabrigadas.

No domingo, 20, funcionários das prefeituras do Rio, de Petrópolis e de Niterói (Região Metropolitana) vão se reunir para um trabalho conjunto de limpeza da cidade serrana, a partir do centro do município. A cidade está em estado de calamidade desde terça, quando choveu 259,8 milímetros em 24 horas, superando o recorde anterior de 168,2 milímetros, registrado em 20 de agosto de 1952. A chuva, que em quatro horas superou o esperado para todo o mês de fevereiro, causou a destruição de encostas, imóveis, ruas e patrimônios culturais.

Segundo a embaixada norte-americana, os valores doados pelos EUA serão usados para distribuir kits de higiene pessoal e limpeza e segurança alimentar às famílias desabrigadas. Os recursos serão administrados pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (ADRA).

"A USAID se une aos esforços para ajudar na recuperação dos danos causados às famílias da Região Serrana do Rio de Janeiro, estamos à disposição para ajudá-las a reconstruir suas vidas", afirmou o diretor da USAID no Brasil, Ted Gehr.

Em nota, o encarregado de Negócios da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, Douglas Koneff, afirmou que "uma das características que define a parceria Brasil é o nosso desejo de apoiar um ao outro em momentos difíceis". "É desolador para todos nós ver essa tragédia tomar conta da cidade de Petrópolis. Prestamos nossos sentimentos de pesar e solidariedade às famílias das vítimas e desabrigados", disse.