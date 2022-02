Maíra Cardi revela que também faz piada com seus chifres

19/02/2022 | 10:10



Como você viu aqui, assim que foi anunciado que Arthur Aguiar estaria presente na casa mais vigiada do Brasil a web simplesmente relembrou de todo o passado de erros do ator. Caso você não saiba, a atual esposa dele, Maíra Cardi, foi publicamente falar sobre a separação deles e que Arthur teria a traído com diversas outras mulheres.

O assunto da traição, na época, deu realmente o que falar e o cantor foi simplesmente criticado por todos os cantos por meio das redes. Arthur já pediu perdão, se arrependeu dos erros e hoje em dia reatou o casamento com Maíra Cardi.

E claro que dentro do confinamento do BBB22 e fora também o pessoal ia lembrar de toda a história, mas diferentemente do que você pode imaginar, a influenciadora e mãe de Sophia Cardi não liga mais para isso e revelou que também brinca com seus chifres hoje em dia. Além disso, Cardi revelou que muitos internautas usam desse momento do casamento dela para atacá-la.

Se tem uma pessoa supertransparente, que expõe todas as coisas, que mostra todos os defeitos, esse alguém sou eu. Essa foi a maneira que escolhi pra lidar. Quando resolvi expor tudo que eu estava passando no meu casamento, fui a mais transparente possível: dei detalhes, dei entrevista, falei tudo que tinha falar e não me arrependo. Na época não foi pensado, obviamente, porque fiz na dor, na emoção e graças a isso [o casamento] pôde se transformar.

A ex-BBB também comentou em um desabafo com seus fãs nas redes sociais que Arthur Aguiar chegou até a ser ameaçado de morte e de agressão física depois que ela colocou no ventilador todos os casos de traições.

Ele não conseguia andar na rua, ele era ameaçado de morte, pessoas dizendo que iam matar, esfolar ele - inclusive ele tem vários inbox disso, porque as pessoas são ruins. Ele sofreu uma exposição de um nível de efeito imediato e é como se ele tivesse tido um julgamento popular da forma mais assustadora possível. E ele se assustou e se transformou completamente. Ele era outra pessoa, uma pessoa à qual eu não me orgulho e ele não se orgulha. Hoje ele é outra pessoa, completamente transformada. Existiu um período da vida em que ele foi muito ruim, mas tudo isso que estou falando não é novidade. Não adianta puxar histórias lá de trás que eu mesma já falei. Vocês não vão me atacar dessa forma. Passado é lugar de referência e não de permanência. Nós dois estamos super bem entendidos e resolvidos com essa história.

Passado o trauma e demonstrando muita segurança em si e no relacionamento, Maíra terminou o desabafo dizendo que tira sarro de si mesma sobre o assunto.

Acho que a gente se machuca muito com uma história quando a gente tem dúvidas sobre o que a gente é. Mas quando alguém traz à tona um assunto que é muito bem resolvido por nós - acho que o objetivo era trazer dor - mas não vai acontecer, porque é muito bem resolvido. Eu mesmo zoo com os meus chifres. Ele não e mais essa pessoa.

Que bom que eles se resolveram e ela consigo mesma também, né!?