Solange Couto cobre tatuagem com nome do ex

19/02/2022 | 09:10



Os famosos têm maneiras inusitadas de demonstrarem amor e uma delas é fazendo tatuagens para seus amados! Mas quando a relação chega ao fim, eles se arrependem e acabam cobrindo os desenhos.

Solange Couto apareceu nas redes sociais mostrando que tampou uma tatuagem antiga que tinha. Pois é, a atriz de 65 anos de idade está mais do que decidida em deixar o seu antigo relacionamento para trás porque ela mostrou que retirou o nome do ex-marido, Jamerson Andrade, e o dela com o símbolo do infinito que ostentava nas costas e colocou uma borboleta no lugar.

Em completa transformação, é assim que me sinto. Transformando, resignificando e me superando, uma fase deliciosa que brindo com uma borboleta em mim, ela que é o símbolo da transformação, escreveu ela na legenda da publicação.