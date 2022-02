Paulinha Abelha segue em coma, mas sem a necessidade de remédios

19/02/2022 | 09:10



Como você vem acompanhando, Paulinha Abelha anda dando um verdadeiro susto em todos seus fãs, seguidores, amigos e familiares após ser diagnosticada com um problema renal e ter que ser internada logo em seguida.

A equipe de assessoria de imprensa da cantora que é conhecida por ser do grupo de forró Calcinha Preta, sempre atualiza as redes sociais dela com novos boletins médicos e o mais recente, compartilhado na última sexta-feira, dia 18, dizia que ela segue em coma, mas sem necessidade de remédios.

Informamos que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana segue em unidade de terapia intensiva, em coma. Mantém estabilidade clínica, sem necessidade de drogas para manutenção de vida. No momento recebe terapia renal substitutiva sem intercorrências.

Bell Oliver que é companheiro de banda de Paulinha Abelha usou o Instagram na última sexta-feira, dia 18, também para divulgar novidades sobre o estado de saúde dela e dar também aquela tranquilizada nos fãs que estão bem preocupados.

Passando aqui pra contar novidades pra vocês: graças a Deus foram feitos exames e constataram que não houve morte cerebral. O cérebro está trabalhando normalmente, as taxas da Paulinha estão normais, saturação normal. E foi mudada a hemodiálise para uma mais avançada que pode durar mais tempo e assim retirar mais líquido do corpo. Vamos continuar em oração. Estamos mais aliviados e tenho certeza que já deu tudo certo.