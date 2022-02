Causa animal

Do Diário do Grande ABC



18/02/2022 | 23:59



O bem-estar animal vem conquistando cada vez mais espaço na agenda pública. Trata-se de uma demanda da sociedade. Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) dão conta de que 48 milhões de domicílios acolhem ao menos um bichinho de estimação, sendo cães e gatos os preferidos. Sintonizado com as novas exigências da sociedade, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), autorizou ontem o início da construção de hospital veterinário municipal, na Vila Eudizia. O empreendimento deve ficar pronto em 12 meses, quando passará a atender gratuitamente.



As obras do hospital veterinário andreense, que será erguido em área contígua à da Sabina Escola Parque, começam já na semana que vem, ao custo de R$ 2,3 milhões. Os recursos financeiros serão oriundos do CMPU (Conselho Municipal de Planejamento Urbano). O prédio de 700 metros quadrados vai contar, entre outras dependências, com quatro consultórios e duas salas cirúrgicas. A capacidade de atendimento será de 120 consultas e oito operações por dia.



Será um serviço público de primeiro mundo, que não deixará nada a dever aos hospitais veterinários privados da região, que são referência no atendimento animal – não por outra razão a notória cachorrinha Pandora veio se tratar em uma unidade localizada em Santo André ao ser encontrada 45 dias após desaparecer do Aeroporto Internacional de Guarulhos.



Estimativa do IPB (Instituto Pet Brasil) aponta que o setor de cuidado animal deve movimentar R$ 46,5 bilhões em 2022. É um mercado gigantesco e muito bem estruturado, mas que, infelizmente, exclui muitos bichinhos – reproduzindo, aliás, as discrepâncias da medicina humana. De modo que, para aqueles cujos tutores possuem dinheiro, encontrar socorro é muito fácil. Já para os demais, achar auxílio veterinário é bem mais complicado. A situação só vai melhorar quando houver assistência gratuita.

<EM>A iniciativa de Santo André, por enquanto, é inédita no Grande ABC. A esperança é que projetos idênticos frutifiquem na região nos próximos anos.