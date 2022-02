O difícil reingresso

Do Diário do Grande ABC



Um dos momentos mais citados pelos astronautas, ao fim de suas expedições, é o reingresso ao plano terreno. Deixar o espaço sideral, sem gravidade, com visual incrível e com toda segurança de uma espaçonave, tem sido relatado pelos tripulantes ao retornarem das missões e confrontarem a realidade cotidiana. Esta introdução é para dar parâmetro sobre o que os empresários estão passando neste momento posterior à pandemia.



Em países que ocorrem catástrofes e desastres naturais com certa frequência, os habitantes lidam naturalmente com isolamento e retorno posterior às atividades. No Brasil, muitos entenderam o isolamento como férias, e não como obrigação sanitária, e o problema é que gostaram desta sensação e novidade. As empresas agora estão com dificuldades de reintegrarem seus associados para as atividades, pois muitos dos empregados preferem seguir no sistema home office, mesmo que, para isso, reduza o ganho monetário. Em País tropical como o Brasil, toda movimentação urbana fora construída e arquitetada para atender à demanda presencialmente. Os modelos de comércio e serviços se instalaram em shoppings, galerias, hipermercados, centros comerciais e ruas, e não foram projetados nem calculados financeiramente para atendimento virtual.



O sistema de home office se adaptou forçosamente para algumas atividades durante o período extremo da Covid. Não há negacionismo de que algumas funções seguirão em home office ou híbrida, porém, a maioria deverá voltar aos seus postos presencialmente para seguir a jornada que não fora constituída para tal modelo.



No futuro, com certeza, conseguiremos refazer a transição do presencial para virtual e, para isso, necessitaremos de internet compatível, equipamentos de telefonia, tecnologia de ponta e, acima de tudo, cultura profissional e pessoal. Home office não é ficar em casa. Home office é trabalhar em casa, com as mesmas dedicação e periodicidade que o faria em um ambiente externo. O reingresso aos postos de trabalho se tornou grande dilema.



Nem tudo funciona por videochamada, vejam a educação, que sempre foi deficiente presencialmente, e agora despencou no modelo virtual. Muitos se justificam pelo medo da morte ou contaminação, mas tal receio cai por terra quando vemos os estádios lotados, festas repletas e as praias abarrotadas. O brasileiro tem de aceitar que voltar à labuta é crucial e fundamental para a economia, todavia, não conseguimos há anos, com todo o empenho dispensado e investimentos a fazê-los usar preservativo e cinto de segurança. Que desafio! Boa sorte a todos!



Rodermil Pizzo é doutorando em comunicação, mestre em hospitalidade e colunista do Diário, da BandFMBrasil e do Diário Mineiro.



PALAVRA DO LEITOR

Enel – 1

Os vereadores de Santo André aprovaram, ontem, relatório final da CPI da Enel, que concluiu que a concessionária de energia realizou práticas abusivas contra o consumidor da cidade (CPI aponta práticas abusivas da Enel com clientes de Santo André). O documento foi avalizado por 21 vereadores. Nem precisava passar por 21 vereadores. População de Santo André já sabe disso.

Wagner Bronzella

do Facebook



Enel – 2

(A Enel é) A pior empresa de energia do País. Péssima! Cobra caro e oferece péssimo serviço, sem contar a falta de respeito com consumidores.

Luiz Felipe Maiera

do Instagram



Enel – 3

Espero que o próximo passo (da CPI da Enel) seja a revisão desses abusos já sangrados dos bolsos dos contribuintes! Sinceramente, precisamos de ações mais efetivas nesse sentido! Se houve dolo e má-fé, cabe a prova, porém, aqueles valores já pagos não voltarão automaticamente!

Marcos Filho

do Facebook



Retorno à Volks

Só adianta se os preços baixarem, caso contrário, já sabemos a história: pátios lotados, acordos com funcionários e com o governo (Volkswagen retoma produção em dois turnos a partir de março).

Alline Ramos

do Instagram



Turismo

<EM>Bolsonaro não tem limites! Só para afrontar os Estados Unidos e países parceiros tradicionais do Ocidente, e em meio à real ameaça de Vladimir Putin de invadir a Ucrânia, fez questão de viajar para Rússia e Hungria. A desculpa esfarrapada é que iria fazer negócios e promover o Brasil. Ora, esses países são governados por figuras da extrema-direita ou totalitários. Tal qual é e não esconde a vocação de Jair Bolsonaro. Não por outra razão que chamou o russo Putin de ‘amigo’ e o presidente da Hungria, Viktor Orbán, de ‘irmão’. E nós, brasileiros, infelizmente carregamos mais essa humilhação patrocinada por Bolsonaro, presidente esse mais para turista e indesejável no Planalto.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)



Na Rússia – 1

Evitou a Guerra! (Bolsonaro, sobre crise na Ucrânia: ‘Somos um País pacifista, queremos paz). Nosso presidente é verdadeiro líder mundial! Bolsonaro para o Nobel da Paz! Brasil acima de tudo!

Pascoal Scinocca

do Facebook



Na Rússia – 2

Bolsonaro não é ninguém na Rússia, e aqui não passa de genocida! Putin não é burro, sabe que se invadir a Ucrânia, Biden vai acabar com a Rússia, e Biden não precisa levantar uma arma sequer. Os Estados Unidos detêm o poder das sanções financeiras. O que adiantam as armas se o sofrimento humano e financeiro chegar no seu país, com sanções econômicas severas prometidas por Biden? Biden quer alçar os Estados Unidos novamente ao mundo, e a Rússia e a China já sabem que Biden não é Trump, que metia os pés pelas mãos.

Adriano Rapid

do Facebook



Antagonismo

Tenho gasto muito tempo acompanhando a altercação estabelecida entre o presidente da República e o ministro Barroso. No resumo da pendenga, Bolsonaro quer que os votos preservem existência material para eventual recontagem ou auditagem. Barroso, malgrado estarmos quase isolados no uso desse nosso tipo de urna entre as democracias do planeta, está convencido de ser o sistema seguro e a impressora, supérflua. O Congresso Nacional já aprovou uma vez, e em outras duas ou três ocasiões tentou aprovar a urna com impressora, sempre esbarrando na oposição do STF (Supremo Tribunal Federal). Quem é irracionalmente teimoso nessa história? O presidente, que cobra transparência; ou o ministro, que cobra confiança?

Percival Puggina

Santana do Livramento (RS)