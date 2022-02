Júri popular de acusados de matar família Gonçalves inicia segunda

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



19/02/2022 | 07:00



A Justiça marcou para segunda-feira, a partir das 10h, no Fórum de Santo André, o júri popular dos acusados de roubar, matar e queimar o casal de empresários Romuyuki Veras Gonçalves, 43 anos, Flaviana de Meneses Gonçalves, 40, e o filho deles, o estudante Juan Victor Gonçalves, 15, em 28 de janeiro de 2020. O caso teve grande repercussão porque a filha do casal, Anaflávia, está envolvida nos assassinatos. O julgamento será presidido pelo juiz Lucas Tambor Bueno.

Além da Anaflávia Martins Gonçalves, filha do casal e irmã de Juan, sua ex-namorada Carina Ramos de Abreu também é acusada de participar das mortes. Foram presos ainda os irmãos Juliano Oliveira Ramos Júnior e Jonathan Fagundes Ramos, que são primos de Carina. O quinto preso é Guilherme Ramos da Silva, vizinho dos irmãos Ramos.

De acordo com a polícia, a filha do casal e a ex-namorada informaram aos três suspeitos que havia R$ 85 mil na casa e ajudaram o trio a entrar na residência. No dia do roubo, segundo a denúncia feita pelo Ministério Público, os acusados não encontraram o dinheiro e, depois de ameaçar as vítimas, decidiram matá-las. Além de serem agredidas e asfixiadas, as três vítimas foram colocadas dentro do carro da família e levadas para a Estrada do Montanhão, em São Bernardo. O veículo foi incendiado e todos, carbonizados.

No júri popular, os acusados serão julgados por sete jurados. Em razão dos protocolos de segurança sanitária, o plenário será restrito às pessoas necessárias para a realização. A expectativa é a de que o júri se estenda até sexta-feira.