Bolsonaro elogia serviço de segurança russo e diz que o brasileiro 'tem melhorado'

18/02/2022 | 22:10



O presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou nesta sexta-feira, 18, o serviço de segurança russo. "O serviço de inteligência dele funciona, assim como o meu tem melhorado", disse o chefe do Executivo em transmissão ao vivo nas redes sociais.

A fala vem apenas dois dias após a agenda oficial do chefe do Executivo em Moscou. Segundo apurou o Broadcast Político, Bolsonaro conversou sobre cibersegurança com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante a visita.

A Rússia tem um histórico de críticas por supostas espionagens e tentativas de interferência em eleições de outros países, como os Estados Unidos.