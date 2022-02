Delegado da Deic de São Bernardo assume seccional do Alto Tietê

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



19/02/2022 | 07:00



Delegado titular da Deic (Delegacia Estadual de Investigações Criminais) de São Bernardo desde 2019, Paul Henry Bozon Verduraz, 54 anos, deixou a região e desde 18 de janeiro passou a comandar a Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, no Alto Tietê. O cargo é visto como promoção dentro da Polícia Civil e o profissional agora trabalhará como gestor, organizando as ações em região parecida com o Grande ABC. Ele será responsável por oito municípios (Salesópolis, Guararema, Biritiba Mirim, Poá, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes) e 2 milhões de habitantes.

Paul Henry ganhou protagonismo depois de conduzir a investigação do caso da família Gonçalves, em 28 de janeiro de 2020, quando o casal Romuyuki e Flaviana, 43 e 40 anos, e o filho caçula deles, Juan Victor, 15, foram encontrados carbonizados no porta-malas do carro da família na Estrada do Montanhão, em São Bernardo. O crime foi arquitetado pela filha mais velha do casal, Anaflávia, 24, e sua ex-namorada, Carina, 31. Os acusados vão a júri popular a partir de segunda-feira.

“Quando recebi o convite aceitei imediatamente. Já vinha me preparando para assumir essa função de administrador desde que fiz o curso superior da polícia, em 2017, que tem foco em gestão. É uma caminhada natural. Aqui é uma região estruturalmente muito parecida com o Grande ABC, temos 509 policiais e desafios bem parecidos. Estou animado com essa oportunidade”, comentou Paul Henry, que substitui o delegado Jair Ortiz, que foi promovido pelo comando da Polícia Civil do Estado para o Departamento de Polícia Judiciária do Interior, em São José dos Campos.

De acordo com o delegado, o tempo que passou à frente do Deic de São Bernardo vai ajudar nos novos desafios. “Certamente será muito importante a experiência acumulada na Deic. Trouxe algumas pessoas de São Bernardo que são de minha confiança e um dos primeiros eventos que fiz foi uma palestra com o doutor Ronaldo (Tossunian, delegado da Seccional de São Bernardo, responsável também por São Caetano) sobre investigação. Quero trocar essa experiência com outras áreas”, enfatizou.

De acordo com Paul Henry, os principais desafios nesta nova missão no Alto Tietê são a gestão de pessoas e de recursos, além de controlar os indicadores de criminalidade. Para isso, ele conta com o aprendizado adquirido em carreira de 32 anos na polícia. “Tive excelentes professores. Pessoas que me ensinaram muito, uma delas é justamente o doutor Ronaldo. Vou colocar em prática tudo que aprendi esses anos todos e espero fazer uma boa gestão”, finalizou.