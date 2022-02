Ex-BBB22 Bárbara expõe Rodrigo Mussi durante entrevista: -Ficou chateado com algumas coisas

18/02/2022 | 19:10



A última eliminada do Big Brother Brasil 22, Bárbara Heck, participou do programa Fora da Casa e bateu um papo super descontraído com Ana Clara.

Durante a conversa, a loira acabou soltando uma fofoquinha sobre o seu ex-colega de confinamento, Rodrigo Mussi, segundo eliminado da competição.

- Rodrigo? Fiquei sabendo que ele tinha mandado uma mensagem para Maria, perguntando como é que ela estava. Acredita se ele mandou alguma mensagem para mim quando eu saí? Nada. Daí eu pensei hmm, deve estar chateado com alguma coisa. Mas Rodrigo tem um coração gigante, então hoje ele finalmente me mandou uma mensagem.

Após escutar o ocorrido, Ana Clara deu uma provocada:

- Pô, Rodrigo! Quinta-feira, tá? Ela saiu terça!, disse.

- Eu brigava contigo, mas eu sempre te defendia! Ficou chateado com algumas coisas, algumas falas minhas, acrescentou a loira.

Bárbara fala sobre ritual com veneno de sapo

Além de falar sobre o confinamento, Bárbara surpreendeu ao contar que já fez ritual com veneno de sapo.

- São uns furinhos na pele. Aplica um veneno e sobe na corrente sanguínea. Dá um babado no corpo, a gente acha que vai morrer e tudo.