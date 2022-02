Channing Tatum admite que passou fome para ficar com o corpo definido durante gravações de Magic Mike

18/02/2022 | 18:10



Channing Tatum falou sobre sua alimentação durante as gravações de Magic Mike e admitiu ter passado fome. Durante um bate-papo no programa de Kelly Clarkson, o ator contou do terceiro filme da sequência, que está sendo produzido, e da dificuldade que era manter o físico de seu personagem, o stripper Mike.

-É difícil, afirmou Tatum quando questionado sobre sua rotina para retomar a forma e voltar a encarnar Mike. Mesmo que você malhe, conseguir aquela forma? Não é natural.

A apresentadora questionou o ator, de 41 anos de idade, sobre sua alimentação durante as gravações e ele disse que não era suficiente para satisfazê-lo.

-Você precisa passar fome. Não acho que estar magro assim seja saudável para ninguém, declarou.

Tatum insistiu em sua dificuldade em manter o corpo sarado e desabafou:

-Falando sério, não sei como as pessoas que trabalham em horário comercial conseguem manter a forma, porque é o meu trabalho em tempo integral e quase não dou conta. Você malha duas vezes por dia, come apenas o correto e em horários certos. É algo muito específico.

Por fim, ele comentou que, por conta da idade, está ficando cada vez mais difícil passar por esse tipo de caracterização para interpretar personagens.

-Eu conseguia ganhar e perder 15 quilos em poucos meses, mas agora não consigo variar nem seis quilos no mesmo intervalo de tempo, esclareceu.

O filme Magic Mike's Last Dance (A Última Dança de Magic Mike, em tradução livre) foi confirmado mas ainda não tem data de estreia definida. Channing tem uma filha de oito anos de idade, Everly, que é fruto de seu casamento com a atriz Jenna Dewan. Atualmente divorciado, ator está em um relacionamento com a atriz Zoë Kravitz