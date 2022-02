Beyónce está negociando participação em remake de clássico do cinema

18/02/2022 | 17:10



Depois de se tornar uma estrela no universo musical, Beyoncé decidiu inovar mais uma vez dentro do mundo artístico. De acordo com o jornal britânico The Sun, a cantora está em negociações para fazer o remake de um clássico do cinema norte-americano.

A artista será produtora da nova versão de Imitação da Vida, longa de sucesso dos anos 1930. A produção em que a celebridade pop vai trabalhar é o terceiro remake da trama. No final dos anos 1950, o filme voltou às telinhas com a participação de diva Lana Turner.

O portal também informou que Beyoncé pretende escalar Zendaya, estrela de Euphoria, para um dos papéis da história.