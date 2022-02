Fábio Carille destaca permanência na elite do Brasileirão em despedida do Santos

18/02/2022 | 16:59



Fábio Carille fez uma nota oficial para se despedir do Santos. O treinador, que se desligou do clube nesta sexta-feira, um dia depois da derrota para o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, exaltou sua passagem pela equipe alvinegra e destacou a permanência na elite do futebol nacional. O comandante vinha sendo pressionado pelo momento de oscilação dentro do estadual.

"Cheguei ao Santos em 2021 com uma missão difícil, mas muito honrado e com muita gana de ajudar o clube a sair da situação delicada em que se encontrava, na briga contra um possível rebaixamento inédito na história do clube. Este não era o lugar do Santos e, com a ajuda de todo o elenco e participação fundamental da torcida, conseguimos deixá-lo em seu devido lugar", explicou Fábio Carille.

Apesar de deixar o Santos na elite do futebol nacional, Carille deixou o clube com um aproveitamento baixo de 48%, com nove vitórias, nove empates e sete derrotas. O treinador revelou que as expectativas não foram alcançadas na temporada.

"Tínhamos boas expectativas para a sequência agora em 2022, dentro da realidade do clube, mas por diversos fatores elas, infelizmente, não se confirmaram. Saio grato pela oportunidade de ter feito parte da história de um clube tão grande, tradicional e importante para o futebol brasileiro como o Santos", completou.

Sem Carille, o Santos traçou como prioridade a contratação de um técnico estrangeiro. Sebastian Beccacece e Hernán Crespo aparecem como opções. O clube, no entanto, não descartou nomes brasileiros. Dentre os cotados está o de Elano, ídolo do clube, que hoje comanda a Ferroviária.

Na segunda posição do Grupo D do Campeonato Paulista, com nove pontos, quatro atrás do Red Bull Bragantino, o Santos se prepara para enfrentar o São Paulo neste domingo, às 18h30, na Vila Belmiro. O clube será comandado pelo auxiliar Marcelo Fernandes.