4 bares em New Orleans que você não pode deixar de ir

18/02/2022 | 16:57



A lista de melhores bares em New Orleans é longa. Nos bairros mais turísticos da cidade, como o French Quarter, é possível beber na rua, algo incomum nos EUA. Com isso, a cidade desenvolveu uma vocação para as festas, que atingem o ápice na época do Mardi Gras (Carnaval), e viu proliferar a abertura de pontos que vendem bebidas – alcoólicas ou não.

Nas minhas andanças por lá, descobri que os drinques típicos de New Orleans são o Sazerac (há até um museu dedicado à bebida na cidade, o The Sazerac House) e o Hurricane. Este último, colorido, é visto em peso nas mãos dos mais jovens. Trata-se de rum misturado a diversos tipos de sucos e poupas de frutas.

Paulo Basso Jr. Old Absinthe House

Ao visitar a Bourbon St. e arredores, você fatalmente passará em frente a bares clássicos, como Lafitte’s Blacksmith Shop Bar e Old Absinthe House, que estão entre os mais antigos da Louisiana. Isso sem contar os em que a farra impera, a exemplo do Pat O’Brien’s, com duelo de pianos e filial até no CityWalk da Universal, em Orlando, e dos inusitados, a exemplo do Vampire Bar (acho que o nome é autoexplicativo).

É preciso se afastar um pouco mais, no entanto, para encontrar os bares locais que servem coquetéis mais inspirados. Alguns deles, inclusive, podem servir de entrada ou serem combinados com os pratos típicos de New Orleans – veja aqui uma lista com 19 restaurantes indicados na cidade.

Bares em New Orleans para provar bons drinques

Chandelier Bar

The Elysian Bar

The Elysian Bar

Bacchanal Fine Wine & Spirits

Separei quatro bares em New Orleans que você não pode deixar de ir ao visitar a cidade ou usá-la como base para conhecer as plantations dos arredores, onde foram gravados diversos filmes famosos. Confira:

Paulo Basso Jr. Chandelier Bar

O grande destaque deste bar é um lustre de 15 mil peças que se projeta sobre o balcão principal. Ali, os barmen criam drinques como o clássico Sazerac e o Chandelier Martini. Para quem quiser entrar no clima de New Orleans e pedir algo mais colorido, há opções como o S’Mores Milk Punch e o The Orchard Sling.

Erguido no lobby do luxuoso hotel Four Seasons, o Chandelier Bar é caro e chique. Tanto que, para petiscar, há serviço de caviar, ostras e frutos do mar.

As pessoas chegam arrumadinhas por lá, para verem e serem vistas. Aos fins de semana, sobretudo, o bar costuma ficar bastante cheio, mas há uma boa quantidade de mesas além dos balcões ao redor do balcão.

Endereço: 2 Canal St, New Orleans.

Horário de funcionamento: de quinta a sábado, das 10h à 1h, e de domingo a quarta, das 10h à meia-noite.

Paulo Basso Jr. The Elysian Bar

Este é mais um bar de hotel que dá o que falar em New Orleans. Ele fica no Hotel Peter & Paul, no charmoso bairro de Marigny, que por sua vez ocupa um prédio que já foi usado como igreja e escola.

Moderninho e colorido, o The Elysian se espalha por diversos ambientes, todos eles com decoração de época. O bar, propriamente dito, remete a uma árvore e fica nos fundos da edificação. Provei um coquetel chamado Division Bell por lá, com mezcal, aperol, licor luxardo maraschino e suco de limão. Cítrico e refrescante, estava ótimo.

Também há clássicos, como sazerac, negroni e mimosa. Quem preferir sentar-se nos ambientes do restaurante encontra pratos em todas as refeições, do café da manhã ao jantar. Tartar de atum, ostras e nhoque de ricota e caranguejo se destacam no cardápio.

Endereço: 2317 Burgundy St., New Orleans.

Horário de funcionamento: diariamente, das 11h às 22h.

Paulo Basso Jr. Bacchanal Fine Wine & Spirits

Este bar no distrito de Bywater tem uma proposta diferente e inusitada. Na verdade, ele funciona também como uma venda, com diversos vinhos e geladeiras com cervejas e outras bebidas, além de comidinhas. Você entra, pega o que quiser, paga e leva para os fundos, onde há um quintal enorme com mesinhas e guarda-sóis.

Ali, quase sempre, rola uma apresentação de jazz, para todo mundo entrar no clima de New Orleans, Há também um cardápio de comidinhas preparadas na cozinha, com destaque para os camarões e as tâmaras envolvidas por bacon.

Caso o dia esteja quente, este bar em New Orleans é uma ótima pedida não só para passar a tarde, mas também a noite. É bastante frequentado por artistas e locais e aparece na série de TV Treme, que retrata muito bem o estilo de vida na cidade.

Endereço: 600 Poland Ave, New Orleans.

Horário de funcionamento: de sexta e sábado, das 12h às 23h, e de domingo a quinta, das 12h às 22h.

Paulo Basso Jr. Napoleon House

Este é o único bar de New Orleans da lista que fica no burburinho do Frenc Quarter, bem pertinho da Jackson Square, um dos pontos turísticos da região. Clássico, tem diversos ambientes e funciona como restaurante.

No bar do salão principal, quase todo mundo pede pelo Pimm’s Cup, um drinque inventado no bar. A receita traz gim, suco de limão, gengibre, menta, uma fatia de pepino e morango. É leve e fácil de tomar.

O Napoleon House também é uma boa pedida para quem está com fome, já que os pratos e lanches servidos por lá são fartos. Entre um passeio e outro no French Quarter, não deixe de conhecer este que é um dos melhores bares em New Orleans.

Endereço: 500 Chartres St, New Orleans.

Horário de funcionamento: de sexta e sábado, das 12h às 23h, e de domingo a quinta, das 12h às 22h. de sexta e sábado, das 11h às 22h, e de domingo, terça, quarta e quinta, das 11h às 21h.