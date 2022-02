Banda Queen Cover se apresenta em cervejaria de Santo André

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



18/02/2022 | 16:09



Neste domingo (20), o palco da Cervejaria Madalena recebe a banda Queen Cover Oficial. Com 18 anos de existência o grupo canta grandes sucessos da banda inglesa e arrasta uma legião de fãs por onde passa. Além de muita música, o evento une em um só lugar o melhor da cerveja premium, chope de vários estilos como Lager Premium, Bohemian Pilsen, Double IPA, Weiss, Stout, Lager Light, entre outros, além de um cardápio de lanches.

O evento tem início às 13h com show a partir das 16h. O local conta com espaço totalmente coberto com área kids para acomodar com conforto famílias com crianças e vallet para facilitar o acesso.

Reservas de mesa antecipadas para no mínimo 4 pessoas podem ser realizadas pelo whatsapp (11) 96640-5588. A entrada para o evento tem custo de 20 reais.

No mercado há dez anos, a cervejaria, que nasceu no ABC Paulista, já está entre as cinco maiores do segmento artesanal no Brasil. Comercializada em mais de 1000 pontos de venda ativos nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, Amazonas, Paraíba e Maranhão, a marca se tornou referência entre o público apreciador da bebida.

Serviço:

Apresentação da Banda Queen Cover Oficial na Cervejaria Madalena

20 de fevereiro a partir das 13h

Rua Araçatuba, 137 - Santa Maria - Santo André, SP

Site: https://www.cervejamadalena.com/

Instagram: @cervejamadalena

Empório Madalena

Rua Padre João Manoel, 974 - Jardins SP

Instagram: @emporiomadalenasp

Mais informações pelo telefone (11) 4800-0500 e Whatsapp: (11) 9.7133 – 4650