Jade Picon recebe críticas de mãe e esposa de Arthur Aguiar e Leo Picon rebate: Desrespeito e difamação

18/02/2022 | 16:10



E o parquinho continua pegando fogo fora do BBB22! Maíra Cardi e sua sogra, Katia Aguiar, continuaram criticando Jade Picon e o modo que ela está tratando Arthur Aguiar dentro da casa mais vigiada do país.

Durante entrevista com Sonia Abrão, no programa A Tarde É Sua, a mãe do ator expressou sua opinião sobre as atitudes da sister com seu filho.

-Estou muito orgulhosa da participação do meu filho no BBB, mas chateada com essa perseguição gratuita da Jade com ele. A única explicação que eu consigo ver é que ela estava acostumada a ser paparicada, bajulada por todo mundo, mas Arthur não fez o mesmo. Quando ela ganhou a liderança e o Arthur não vibrou como ela queria, aquilo feriu o ego dela e aí começou essa perseguição boba e chata, disse.

Em suas redes sociais, ela também chamou a participante de soberba e acusou a família da menina de pagar sites de fofoca para promovê-la.

Maíra Cardi foi na mesma onda de Katia e não perdeu a chance de criticar o jogo da influenciadora. Nos Stories do Instagram, ela comentou o fato de Jade não dançar. A participante do time camarote se recusou a participar de uma campanha publicitária do programa que envolvia a atividade e afirmou que não consegue participar de coreografias desde que virou piada nas redes sociais após publicar um vídeo dançando.

A esposa de Arthur deu sua opinião sobre o assunto e relembrou o episódio em que vazou o som do pum da sister no banheiro reservado.

-Gente, então f***u, ela nunca mais vai cagar. Tá rolando vídeo dela do peido. O pessoal vai para o BBB sem ter a menor ideia que nunca mais terá privacidade e que tudo lá parece muito maior do que é. Ou você tem muita estrutura emocional ou não entra. É um programa vitrine para julgar e comentar, não é pra qualquer um não. É osso! Tomara que não cause um trauma e nunca mais ela cague. Boa sorte pra ela aqui fora, argumentou.

No Twitter, Leo Picon rebateu os ataques à irmã e acusou as mulheres de difamação.

Desrespeito, difamação, falsas acusações da mãe, da esposa... A Jade é isso tudo e vocês agindo assim são o que? Mas se afirmou publicamente, é importante provar. Qual Instagram de fofoca está sendo pago pelo meu pai rico ou por qualquer pessoa, Katia?, ele escreveu.